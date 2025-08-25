André Villas-Boas garante que o FC Porto tem condições para «voltar a bater-se por um lugar no topo» e fala num contexto de «exigência» e «compromisso» para devolver o clube a uma «tradição de conquistas». Em declarações publicadas no editorial da revista Dragões, o presidente do FC Porto fala ainda na aposta em Francesco Farioli e na abordagem ao mercado.

Numa época em que o FC Porto está a fazer um investimento recorde, o presidente considera que «o compromisso terá de ser e será sempre jogar para ganhar, dar tudo pelo FC Porto, sem concessões» e, nesse sentido, diz que a aposta em Francesco Farioli, apesar de ser um treinador jovem, permite uma nova «vitalidade» e uma «abordagem moderna» ao renovado plantel.

«O perfil conjuga inovação nos métodos, rigor tático, uma liderança revigorada e uma capacidade notável de trabalho que conseguirá extrair o melhor de cada um dos jogadores», escreve o líder dos dragões, apontando para os resultados já alcançados pela equipa neste arranque de temporada.

Além de Farioli, chegaram ao Dragão jogadores como Victor Froholdt, Gabri Veiga, Alberto Costa, Borja Sainz, Bednarek e Luuk de Jong. «O projeto para esta época é claro, assente num virtuoso equilíbrio entre experiência e juventude, com respeito pela história, mas com abertura à inovação e à valorização de todos os talentos», destaca.

Apesar do forte investimento, o FC Porto conseguiu um equilíbrio financeiro, compensando as entradas com as saídas. «A abordagem ao mercado de transferências foi cirúrgica e racional, alinhada com as possibilidades do clube, sem nunca perder de vista a sustentabilidade e responsabilidade financeira», acrescenta.

A fechar a mensagem dirigida aos sócios, Villas-Boas agradece ainda a adesão dos sócios e adeptos, em alusão ao esgotamento dos lugares anuais do Dragão «em tempo recorde». .

«Vamos, juntos - Direção, equipa técnica, plantel e toda a família portista - lutar até ao fim, com raça, rigor e paixão, para voltar a colocar o FC Porto no topo», escreve ainda o presidente do FC Porto.