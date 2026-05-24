André Villas-Boas saudou a conquista do título de juvenis, confirmado este domingo, com um empate diante do Benfica (2-2), no Seixal, dizendo que o futuro da equipa senior «está a ser construído em casa».

«Há vitórias que contam a história de um título e há outras que contam a história de um projeto. Este Campeonato Nacional de sub-17, conquistado com um avanço de onze pontos a três jornadas do fim, é um pouco das duas coisas. Ver estes jovens competir e conquistar assim, com personalidade, coragem e respeito pela nossa identidade, enche de orgulho qualquer portista. Aqui sente‑se bem o que é o FC Porto: talento com ambição, mas também com carácter e espírito de equipa», começa por dizer o presidente do FC Porto numa publicação nas plataformas do clube.

Um título de Sub-17 que se junta ao título de juniores, com o clube ainda envolvido na luta pelo título de iniciados.

«Quero deixar uma palavra muito especial aos jogadores, ao treinador José João e à sua equipa técnica, que fizeram um trabalho exemplar ao longo de toda a época. Mas este título também pertence a toda a estrutura da formação, que vem realizando um trabalho notável: em pouco tempo, dois campeonatos nas camadas jovens e, ao mesmo tempo, jogadores preparados para darem o salto e ajudarem os escalões superiores. Esta conquista reforça a ideia de que o futuro do FC Porto está a ser construído em casa, dia após dia, com exigência, competência e uma paixão enorme por este clube. Hoje celebramos os sub-17, mas celebramos também o caminho que estamos a trilhar para manter o FC Porto forte, competitivo e fiel a si próprio», destacou ainda Villas-Boas.