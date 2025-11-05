André Villas-Boas abordou o caso Fábio Veríssimo no aeroporto, à partida para os Países Baixos, onde o FC Porto vai defrontar o Utrecht, em jogo da 4.ª ronda da Liga Europa. O presidente diz que o clube foi o último a ter acesso ao relatório e também critica os comunicados dos rivais.

A propósito do caso Fábio Veríssimo

«O FC Porto foi o último a ser comunicado relativamente a esse relatório, que é simples. Vamos ajudar os órgãos competentes na sua avaliação. FC Porto também fará a sua averiguação interna relativamente aos factos e a partir daí tomará as devidas consequências.»

Benfica anunciou que vai avançar com participação junto do Conselho de Disciplina

«Não posso deixar de registar a ironia e hipocrisia dos comunicados do Benfica, tendo em conta o registo que atualmente levam de situações e incidentes não só no Estádio da Luz como por esses campos fora. Mas o Benfica está em campanha... Compreendo que os dois candidatos queiram digladiar-se insultando o FC Porto, mas não temos nada a ver com as eleições do Benfica. Recomendo aos dois que se preocupem mais com o rival da Segunda Circular, pois há muito tempo que o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso e acho que é mais com isso que se devem preocupar e não com o FC Porto.»

Expetativa para o jogo com o Utrecht

«Mais uma deslocação difícil na Liga Europa, onde esperamos continuar o bom registo. Vimos de uma derrota com o Nottingham Forest e queremos somar mais pontos e garantir o mais rápido possível a classificação».