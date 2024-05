André Villas-Boas dirigiu um especial agradecimento, ao lado de Pinto da Costa, a Sérgio Conceição, «por sete anos maravilhosos de glórias e títulos», no decorrer da cerimónia de entrega da Taça de Portugal, conquistada no domingo, ao Museu do Porto. Uma mensagem que soou a despedida, numa altura em que ainda não se conhece o futuro do treinador que conquistou onze títulos nas últimas sete temporadas.

O presidente do FC Porto começou por dirigir-se ao seu antecessor, na véspera da passagem de testemunho da SAD que está marcada para esta terça-feira. «Momento de grande emoção em sua presença, senhor Jorge Nuno Pinto da Costa. Este museu reflete a grandeza do FC Porto, mas também tudo o que você deu, tudo o que conquistámos e o portismo que tanto significa para todos nós», começou por enunciar na presença de todo o plantel.

André Villas-Boas referiu ainda ao legado que Pinto da Costa lhe deixa nas mãos. «Começo a ter memória do FC Porto desde os três ou quatro anos e essas memórias estão intimamente ligadas a si ao que me ofereceu enquanto adepto e sócio. Serão um peso de responsabilidade e de exigência para mim, para levar este clube no bom sentido, no sentido das vitórias, da sustentabilidade e, se possível, de tanta glória como a sua que aqui deixou», acrescentou.

O novo líder do FC Porto referiu-se depois ao último troféu conquistado. «Parabéns à equipa técnica, à equipa médica, às equipas de apoio, logísticas, rouparia. Muitos parabéns por esta taça conquistada. Igualámos o Benfica em número de títulos, pelo que desejo que a Supertaça, no dia 3 de agosto, nos traga essa ultrapassagem e que volte a colocar o FC Porto como o clube mais titulado nacional que é o que todos desejamos», referiu.

As últimas palavras foram, então, para Sérgio Conceição. «Uma palavra final ao Sérgio Conceição pelos sete anos maravilhosos de glórias e títulos. Muito obrigado em nome do FC Porto por tudo o que fez pelo clube», destacou ainda.