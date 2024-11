No segundo e último dia de visita à capital angolana, Luanda, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, reiterou a vontade de reativar o protocolo do clube com a Academia de Futebol de Angola e conectar mais as duas comunidades.

O presidente portista destacou a excelência do trabalho desenvolvido pela academia angolana, que integra mais de 800 atletas, não só em termos desportivos, mas também perante a comunidade.

«São mais de 800 atletas na sua vertente de academia e 300 atletas na sua vertente de competição, portanto, um número bastante alto e digno de registar. Recordo um protocolo estabelecido em 2013 com o FC Porto que, infelizmente, nunca se materializou e em que iremos pegar, tentar ver se é uma das soluções para o futuro que falámos na terça-feira, relativamente à construção de novas parcerias protocolares, desportivas e de cooperações entre o FC Porto , o povo angolano e as suas instituições» disse.

Nesse sentido, o dirigente dos dragões manifestou também o desejo de estreitar os laços com a população angolana, a fim de alargar a dimensão do clube a nível internacional e também beneficiar de possíveis sucessos nas academias.

«O que queremos fazer agora é estudar em profundidade a melhor maneira de dinamizarmos um protocolo que é desportivo, ou seja, de captação de talentos, mas que também queremos que seja comercial do ponto de vista do crescimento da marca FC Porto e da sua colocação. Do ponto de vista emocional, queremos fortalecer o amor que os portistas de Angola têm pelo FC Porto», referiu.

Um primeiro passo do novo presidente do FC Porto no sentido de internacionalizar a marca FC Porto. «Desde que tomámos posse, queremos continuar a crescer internacionalmente e é por isso que temos desenvolvido novos projetos que iremos anunciar no início de dezembro. São protocolos corporativos que estabelecemos recentemente no Brasil e na Colômbia e que prevemos que dentro do próximo ano, no máximo dois, possa ser feito o mesmo com Angola. Nesta fase, faz todo o sentido, pois aqui há uma grande comunidade de portistas. Após esse estudo, vamos decidir se o vamos implementar, se o fazemos através das Academias Dragon Force ou através de protocolos de cooperação com outras Academias ou clubes», referiu ainda.