André Villas-Boas, presidente do FC Porto, lamentou este sábado a morte de Silvino Louro, «alguém muito próximo» com quem partilhou «grandes aventuras» quando trabalharam juntos na equipa técnica de José Mourinho.

«Em nome pessoal, perco alguém que me é muito próximo, principalmente a partir de Milão. Como bem sabem, partilhámos grandes aventuras, desde o FC Porto ao Chelsea, passando pelo Inter de Milão, onde fomos um pouco mais próximos e partilhámos momentos de grande amizade», recordou o líder do FC Porto junto à Mesquita Central de Lisboa, na saída do cortejo fúnebre do antigo guarda-redes rumo ao Cemitério de Vale Flores, no Feijó, em Almada, onde será sepultado.

André Villas-Boas chegou à mesquita lisboeta pelas 13h00, juntando-se ao vasto rol de personalidades que durante a manhã prestaram a sua homenagem a Silvino Louro como Pedro Proença, Toni, Domingos Paciência e Daniel Carriço, presidente e diretores da Federação Portuguesa de Futebol, respetivamente, ou o empresário de futebol Jorge Mendes.

Também Matilde Faria, esposa do treinador José Mourinho, marcou presença, também representando o atual técnico do Benfica, que se encontra em estágio para o jogo que oporá os encarnados ao Vitória de Guimarães, este sábado, no Estádio da Luz.

Na véspera, Mourinho marcou presença no velório do amigo e elemento das suas equipas técnicas no FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid e Manchester United, numa despedida de quase três horas, tal como Rui Costa, presidente do Benfica, clube que Silvino Louro representou como futebolista entre 1984 e 1994.

No velório de Silvino Louro também compareceram João Vieira Pinto, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Joaquim Evangelista e José Carlos, presidente e vogal da direção do Sindicato dos Jogadores, respetivamente, Shéu Han, antigo jogador e dirigente que se notabilizou pelo Benfica, e ainda Emílio Butragueño, vice-presidente desportivo do Real Madrid.

O antigo guarda-redes Silvino Louro, que jogou por Benfica e FC Porto e foi internacional por Portugal, morreu na quinta-feira aos 67 anos.