André Villas-Boas garante que o FC Porto está «tranquilo quanto aos alegados incidentes no jogo de andebol com o Sporting e garante que, quando tudo estiver decidido, vai avançar com processos de difamação e calúnia.

O presidente do FC Porto falou aos jornalistas depois de ter estado reunido a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e com o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias., que também já tinham recebido o presidente do Sporting.

«O FC Porto veio prestar esclarecimentos quanto aos incidentes que o Sporting alegou no seu comunicado. O FC Porto está absolutamente tranquilo relativamente a todos os factos, foi isso que passámos à ministra. Promovemos uma auditoria interna e externa intensa, bem documentada, desde o momento em que pela primeira vez a porta do balneário é fechada após um treino de uma das nossas equipas de hóquei em patins até ao momento em que a porta é aberta para receber o Sporting.

«Temos tudo documentado, o nosso diretor de segurança viu horas e horas de CCTV. Estão excluídas quaisquer prevaricações com produtos de limpeza, produtos tóxicos, tudo seguiu o seu procedimento normal. Estão excluídos também qualquer acto de sabotagem interna ou externa, da parte do Sporting também. O FC Porto está muito bem documentado, há vários jogadores do Sporting que entram e saem do balneário. O treinador Ricardo Costa está 40 segundos dentro do balneário, até que, bastante mais tarde, acaba por se sentir mal, com as tensões altas. Para nós, FC Porto, custa muito ver um Dragão de Ouro prostrado no chão com sintomas de tensões altas. Desejamos-lhe as melhoras e que rapidamente se encontre em condições de dirigir o Sporting».

Vai facultar essas imagens?

«Para nós é um conforto absoluto que tenha sido aberto um inquérito da parte do Ministério Público porque os factos, as imagens e os documentos que o FC Porto tem são muito óbvios, desde os relatórios médicos, ao auto da polícia que o único que é levantado é a agressão do Martim Costa a um adepto do FC Porto. A própria polícia já se manifestou relativamente a este incidente e não há nada de anormal nas condições que o FC Porto deu ao Sporting para se equipar».

«Estamos absolutamente tranquilos e a única coisa que quero dizer é que, provados todos os factos, terminando com o arquivo do MP, o que a acontecerá seguramente, o FC Porto vai ser implacável com o Sporting relativamente a difamação, calúnia e aos atentados contra o bom-nome. Não só por parte do Sporting, mas também de alguns comentadores da comunicação social que claramente ultrapassaram a liberdade de expressão».

Varandas diz que o comportamento do FC Porto tem sido miserável

«Desde as capas dos jornais, às bolas, aos cones, a única coisa que posso enviar ao presidente do Sporting são capas dos jornais, um conjunto de bolas, um conjunto de cones e um conjunto de toalhas. Não sei o que é que o presidente do Sporting tem contra o FC Porto. É muito raro vir discutir com a senhora ministra da Cultura, Juventude e do Desporto um incidente que para o Sporting era gravíssimo e que era uma investigação de criminalidade que vem transformado em cones, bolas e toalhas. Vir reunir com a ministra sobre cones, bolas e toalhas é absolutamente raro e patético. Tal como é raro e patético o comunicado do Sporting que refere apenas andebol uma vez e tenta levar este incidente para outros casos que nada têm a ver com o mesmo».

Mas houve pessoas a sentirem-se mal no balneário…

«Sim, houve pessoas que se sentiram mal, uma estava com as tensões altas e outra estava com a glicemia baixa, este é o relatório médico que o FC Porto recebeu. Ao jogador Christian Moga foi dado um copo de água com açúcar e teve alta no momento e quanto ao treinador Ricardo Costa nem sequer houve hospitalização de nenhum membro do Sporting e há vários membros do Sporting que entram e saem do balneário sem nenhum problema e há vários jogadores do Sporting a gozarem com a situação».

«É lamentável esta vitimização permanente do Sporting, a obrigar a ministra da Cultura, Juventude e do Desporto a ter uma reunião sobre um caso como este».

Explicações para os outros casos?

«Compreendo as frustrações do presidente do Sporting, principalmente quando no seu próprio estádio há adeptos que lançam garrafas de vidro para as cabeças dos árbitros, há jogadores que assumem que um árbitro é ladrão. Quando há quebra de códigos regulamentares para adiar um jogo de futebol, compreendo todas as frustrações e tentativas de mudar narrativas. Como houve um período de pausa por causa da seleção, o Sporting quer desviar o caso do Sporting-Tondela para um pouco mais tarde. Vem empolar outros casos e vem aqui fazer as figurinhas que fez».

Como vai receber o presidente do Sporting no jogo da Taça de Portugal?

«Compreendo que haja uma necessidade de apaziguar os ânimos e a exitação de alguns, agora não posso viver permanentemente nas vitimizações do Sporting determinados assuntos. O presidente do Sporting será encaminhado para outra zona porque não tenho nenhum prazer em sentá-lo ao meu lado, nem ele tem nenhum prazer em sentar-se ao meu lado».

O relvado vai ter bolas e cones? As toalhas do Rui Silva não vão desaparecer?

«O nosso objetivo para o próximo jogo é construir um Spa para receber o Sporting, com camas em condições, com a qualidade dos lençóis que eles achem necessária, com toalhas de veludo para serem mais fofinhas».

Não há limites que foram ultrapassados?

«Os limites não são roubar toalhas...».