Vitinha foi o porta-voz do FC Porto depois da cerimónia de entrega dos troféus ao museu do clube. O jovem médio, autor do segundo golo na final da Taça de Portugal, fala num ano especial, em que, além, dos títulos, também viu nascer a sua filha.

«É um significado muito especial para um portista que sonhou em estar na equipa principal e que, felizmente, conseguiu esse feito. Poder adicionar esses títulos que tanto desejamos há tanto tempo, é um sentimento muito bom. Este grupo de trabalho merece tudo o que lhe aconteceu, merece estes dois títulos. Foi muito tempo, muitos sacrifícios, muitos dias de trabalho. Como mister disse, este grupo merecia», começou por destacara em declarações ao Porto Canal.

Uma época ainda mais especial para Vitinha, que foi pai já este ano. «Sei que ela não se vai lembrar, como é óbvio, mas espero que ela um dia olhe para estes feitos e se orgulhe do pai. E que veja as fotos que tenho com ela no relvado. Foi um ano excelente, mesmo a nível pessoal, com o nascimento da minha filha e adicionar o sucesso a nível profissional», prosseguiu.

Quanto ao futuro. «Tem de se pensar no futuro. Vamos festejar hoje, amanhã talvez ainda, mas temos de começar a pensar», referiu ainda.