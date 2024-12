Vítor Bruno não espera facilidades este sábado em Famalicão depois do adversário ter afastado Armando Evangelista do comando da equipa técnica. Para o treinador do FC Porto, a saída do treinador aumentou apenas a «dose de incerteza» em relação ao jogo e o adversário até pode galvanizar-se sob o comando de Ricardo Silva que vai comandar a equipa da casa de forma interina.

«A situação do Famalicão levanta-nos uma grande dose de incerteza naquilo eu é a preparação, sobretudo, no lançamento daquilo que queremos passar enquanto mensagem para os jogadores na preparação do jogo. Olhámos muito para nós nestes dias, procurámos fazer uma análise profunda àquilo que aconteceu com o Casa Pia, tenta corrigir aquilo que tem de ser corrigido, potenciar aquilo que tem de ser potenciado e olhar para o jogo como uma oportunidade de somar mais três pontos na luta pelo objetivo principal que é o campeonato», destacou o treinador no lançamento do jogo.

Vítor Bruno não sabe se o Famalicão vai mudar muito, em termos táticos, mas tem a certeza que vai encontrar um adversário motivado e andou a estudar o percurso de Ricardo Silva.

«Uma coisa vai ser garantida, a atitude comportamental vai estar lá. Fizemos essa pesquisa no lançamento do jogo, para perceber se o Ricardo já tinha estado neste cenário ou não, para perceber o que tinha feito no passado. Ele trabalhou com muitos treinadores diferentes, com cinco ou seis, desde o tempo no Trofense. No Famalicão trabalhou com o Rui Pedro Silva, com o João pedro Sousa, com o Ivo Vieira e agora com o Evangelista. Passou por muitas ideias diferentes e se calhar conseguiu filtrar muito daquilo que pode ser o seu jogo para amanhã», referiu.

Uma análise que permite apenas uma certeza. «Nós não sabemos, agora sabemos que a nível comportamental vão estar a um nível fortíssimo porque vão quere mostrar-se, não só ao Ricardo, mas a quem possa vir, se é que vai vir alguém de novo», destacou ainda.