Vítor Bruno abriu a porta de saída a Wendell no próximo mercado de inverno, mas enalteceu o comportamento e o profissionalismo do lateral brasileiro que, esta época, tem vindo a perder espaço na equipa e no plantel do FC Porto.

«Podia ser politicamente correto e dizer que é um tema a ser tratado pela direção e pelo Wendell, mas o Wendell merece-me muito respeito porque já me conhece há muito tempo. Respeito muito aquilo que ele é enquanto profissional. É verdade que há aqui alguma celeuma à volta daquilo que é a situação do Wendell neste momento. Não sei se mostraram vontade de contar com ele noutro espaço diferente, o mês de janeiro é sempre muito atribulado, muito agitado e vai obrigar-nos a ter um olhar muito criterioso na forma como vamos gerir esse espaço de mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Aquilo que me interessa dizer é que o Wendel tem sido um grande profissional, tem feito tudo de forma muito correta», começou por destacar o treinador, este domingo, em conferência de imprensa.

Vítor Bruno tem apostado mais em Francisco Moura e Galeno para a defesa do corredor esquerdo e, além de Wendell, conta ainda com Zaidu e ainda outras opções à frente do internacional brasileiro. «Agora tenho de tomar decisões, tenho gente que ocupa aquele espaço e que me tem dado totais garantias. Não só o Moura, como também o Galeno e temos também o Zaidu. Temos também o Martim e o João Mário que podem fazer a esquerda. Tem sido uma questão de opção», acrescentou.

Quanto ao mercado de janeiro, Vítor Bruno prefere que os possíveis reforços venham de dentro do clube e não de fora. «Agora oi que vai acontecer em janeiro, temos de esperar. O que quero é que os grandes reforços venham a partir do banco, que venham de fora, como aconteceu agora com o Midjylland com o Vasco Sousa a ilibar um colega praticamente no final do jogo quando comete um erro. Ver o Gonçalo Borges em compromisso total nas transições defensivas a vir ajudar os homens do meio-campo. Ver o Ivan Jaime a entrar e a ter um compromisso inabalável com aquilo que é o compromisso da equipa», destacou.

Além dos jogadores do banco, Vítor bruno espera reforços também provenientes do departamento médico. «O Marcano está a regressar. O Marco, que está com um problema físico, brevemente também poderá estar a voltar. O João Mário também deve estar de regresso em breve. Isso é aquilo que quero, é ter toda a gente disponível para poder jogar», acrescentou.

Um plantel extenso que acaba por também gerar problemas. «Reconheço que temos um plantel demasiado extenso, são 26 jogadores de campo e isso leva a que haja sempre alguma insatisfação entre os jogadores que não são utilizados. Isso mão é bom para ninguém. É um tema sensível, mas os jogadores têm dado boa resposta perante as decisões que são tomadas», comentou ainda.