Na tarde deste sábado, em conferência de imprensa, Vítor Bruno lançou os dados para a visita do FC Porto ao Benfica, na 11.ª jornada da Liga.

«O que passa no adversário diz-me pouco, porque não controlo. O Benfica já apresentou abordagens diferentes, e os jogadores devem estar preparados para responder.»

«A margem de erro é zero, é ganhar ou ganhar. É um jogo apaixonante e aliciante para toda a gente, até porque vimos de uma derrota. Queremos passar por cima desse resultado [com a Lazio]. Temos de jogar para ganhar, depois o resultado será consequência do que faremos em campo», referiu.

Questionado sobre o escasso tempo de recuperação para o clássico, o treinador dos dragões apontou às prioridades.

«Temos muita gente capaz para otimizar os pequenos tempos de recuperação. Queremos priorizar o que é importante para o jogo, temos o treino desta tarde, depois a viagem e canalizar o pensamento para a vitória. Sabemos que as condições não são ideais, mas o futebol também tem este lado mais cirúrgico. Vamos competir e jogar para ganhar.»

O FC Porto (2.º) visita o Benfica (3.º) na noite deste domingo (20h45), num duelo para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.