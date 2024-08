Vítor Bruno realizou esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Gil Vicente, marcado para este sábado às 20h30, no Estádio do Dragão.

Questionado sobre o encontro, o técnico admitiu que as dúvidas face às abordagem do adversário, que viu Tozé Marreco deixar o cargo de treinador esta quinta-feira, tendo já sido substituído por Bruno Pinheiro. Além disso, confirmou ainda a ausência de Marcano e Zaidu, assim como do internacional português Francisco Conceição.

«A semana foi preparada dentro da normalidade, com a ideia de um jogo difícil e uma semana canalizada para o jogo com o Gil Vicente, ainda que tenha algumas dúvidas. A equipa está mergulhada dentro do que são os valores do Porto, temos de nos ajustar e perceber se há um rompimento com o passado ou uma continuidade do que fez Tozé Marreco. Acima de tudo queremos dar uma alegria aos adeptos e começar bem o campeonato, temos que retribuir o apoio deles dentro de campo», começou por referir.

«O Galeno está disponível para ir a jogo, as únicas ausências são o Marcano, o Zaidu e o Francisco Conceição», acrescentou.

Recordar que a estreia dos azuis e brancos no campeonato pode ser acompanhada, AO MINUTO, no Maisfutebol.