Vítor Bruno revelou que teve uma conversa particular com Deniz Gul este sábado, antes de entrar para a conferência de imprensa de antevisão dom jogo com o Sp. Braga e explicou ao avançado sueco o que pretende dele para a presente temporada.

«Ainda hoje falei com o Gul de manhã, para tentar perceber como é que ele está, porque é difícil vir de um país diferente, estar aqui sozinho. Perguntei como é que ele está, se está a sentir-se bem, se está integrado», começou por contar o treinador do FC Porto.

«A primeira coisa que ele me disse foi “estou muito chateado por ter falhado aquele golo no jogo com o Manchester”. O que lhe disse foi muito simples: “Gul, tu não tens de estar preocupado com isso, tens de estar preocupado no dia em que não tiveres compromisso com a equipa. Enquanto tiveres compromisso, vais falhar um, vais falhar dois e vais falhar mais ainda”», acrescentou.

Em resumo, Vítor Bruno quer Deniz Gul totalmente comprometido com as necessidades da equipa. «Comigo é até à morte com jogadores que têm compromisso. Isso é que é inegociável. O Samu tem, o Gul tem, Namaso tem, o Fran Navarro também tem. Todos eles me dão valências diferentes», destacou ainda.