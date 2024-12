Vítor Bruno anunciou este sábado que não volta a ir agradecer aos adeptos no final de um jogo depois de, este sábado, depois do empate em Famalicão (1-1), ter sido insultado e de ter sido alvo do arremesso de objetos da parte de membros da claque do FC Porto.

O treinador explica que se aproximou das bancadas para dar a cara pelos jogadores que já estavam a ser insultados pelos adeptos.

«Foi precisamente por isso, os jogadores não mereciam ouvir o que estavam a ouvir. Sei que foi muita coisa dirigida para mim, mas também digo que foi a primeira e última vez, neste contexto que faço isto. Com a equipa a dar tudo, a ser briosa e honesta, muito profissional, com uma atitude competitiva brutal, foi a primeira e última vez que faço isto porque os jogadores não merecem sofrer aquilo que sofreram hoje aqui no final», referiu o treinador na entrevista rápida à Sport Tv no final da partida.

Apesar das críticas que se seguiram ao quinto jogo consecutivo sem conseguir vencer longe do Dragão, Vítor Bruno não desanima. «É o peso de um treinador que vai à luta, que não se encolhe, que vai à morte pelos jogadores e que o FC Porto depende apenas de si para ser campeão. É agarrar-nos àquilo que é nosso, ao treino, ao trabalho, o nosso investimento diário continua a ser aquilo que é o trabalho no Olival e seguir caminho. Agora é atacar o jogo de quinta-feira, estamos aqui até ao fim», referiu ainda.