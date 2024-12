O FC Porto empatou em Famalicão na última jornada e está agora proibido de voltar a perder pontos esta segunda-feira na receção ao Estrela, sob de pena de perder contato com os rivais na luta pelos primeiros lugares. O treinador falou ainda na forma como transformou o Dragão numa «fortaleza», com dez vitórias em onze jogos, apenas com um empate diante do Manchester United, na Liga Europa.

«Fator de pressão é sempre, vai ser assim o campeonato inteiro, ainda para mais para uma equipa que está na Liga Europa onde nós estamos incluídos. Vamos jogar muitas vezes à segunda-feira, muitas vezes ao domingo a final do dia. Os adversários vão jogar primeiro, mas isso é o que é, é uma realidade que não podemos controlar», começou por referir em conferência de imprensa.

Nesse sentido, o treinador diz que é importante a equipa olhar para dentro. «Aquilo que podemos controlar, que são as nossas ideias e os nossos conceitos, vamos fazê-lo ao máximo. Mesmo controlando o que é nosso, pode aparecer algo estranho que possa fazer com que não consigamos ganhar os jogos que normalmente podem ser ganhos. Se é pressão a mais ou menos, se jogamos primeiro ou depois, também vai acontecer com os nossos rivais. Temos de olhar muito para dentro», destacou.

A verdade é que o FC Porto, no Dragão, tem somado vitórias atrás de vitórias na Liga. «Não tem a ver em sermos fortaleza ou não, tem a ver com a forma como conduzimos os jogos em si, pela forma como nos conseguimos colocar rapidamente na frente do marcador, depois a equipa tem sido sólida a defender em muitos momentos. Depende dos adversários, da forma como se organizam, da forma como vêm alicerçados, com uma linha mais baixa ou mais alta», comentou.

No entanto, lembra Vítor Bruno, não basta vencer os jogos em casa. «Os campeonatos são ganhos fora e em casa, não é só em casa, é preciso fazer muitos pontos fora e capitalizar o que fazemos em casa. O passado recente também nos diz isso, perdemos vários pontos em casa no passado que sentimos que são decisivos nas contas finais. Agora, se é fortaleza ou menos fortaleza, obviamente que ter 50 mil pessoas a apoiar-nos e a empurrar-nos para vitórias, é sempre muito melhor do que ter apenas três ou quatro mil quando vamos fora. Ainda assim são sempre decisivos naquilo que é o contributo que dão de fora e na forma como empurram a equipa em momentos mais delicados para durante o jogo resolvermos problemas. Com 50m mil é sempre mais fácil», assumiu ainda.