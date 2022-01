Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Famalicão por 3-1 na 19.ª jornada da Liga:

«Sabíamos que o Famalicão tem assente o seu principal pilar na organização defensiva, com um registo quase imaculado até aqui. Sabíamos que ia encontrar dificuldades para furar a estratégia e a orgnização defensiva do adversário.

A nossa equipa foi muito paciente, percebeu onde havia espaços e conseguiu criar vários situações claras. Com muito talento à solta e fizemos uma primeira parte muito bem conseguida.

A segunda foi diferente numa fase inicial. O jogo partiu nos primeiros 20 minutos e isso não os beneficiou. O Famalicao também veio com outra abordagem.

Foi um resultado inteiramente merecido pelo que fizemos em campo e foi uma resposta forte da equipa.»

[Sobre mais um golo sofrido de canto. Vai haver «dura» de Sérgio Conceição?]

«É provável. Não é preciso haver 'dura'. Temos trabalhado de forma recorrente esse momento do jogo nos últimos jogos. Sofremos com o Estoril, apesar de anulado, com o Belenenses e agora. Isso deixa-nos profundamente tristes, porque é algo que trabalhamos ao detalhe.

Há que rever, trabalhar e faz parte da nossa tarefa diária. Vamos trabalhar até sermos quase perfeitos nesse momento.»

[Sobre a veia goleadora do FC Porto]

«Esse parece-me que é o momento em que estamos mais fortes agora. A equipa associa-se muito com bola, tem qualidade e uma produção de jogo rica.

Os jogadores fizeram um jogo fantástico e merecem cada grama que tiveram no sucesso de hoje. (...) O lance do segundo golo é uma reação à perda brutal: depois fomos muito verticais.»

[Seis pontos para Sporting, nove para Benfica...]

«Não vale nada. Vale o que vale. Teremos o próximo treino para começar a preparar o jogo com o Marítimo. Há poucas semanas falava-se de uma missão quase hercúlea do Benfica para recuperar pontos para quem estava na frente, e recuperou quatro pontos em relação ao Sporting. Sabemos que isso pode tocar-nos também e não queremos embriagar-nos com aquilo que pode vir sob pena de nos desleixarmos num ou noutro momento. Há que estar sempre alerta, é tudo muito ténue. Em qualquer jogo a diferença pode esbater-se.»

[FC Porto vai agora perder Taremi, Luis Díaz e Uribe para as seleções e tem também vários jogadores lesionados. Plantel curto?]

«Sim, está curto. Temos tido também muita gente de fora, mas não nos agarramos a isso. Temos tido uma abordagem de treino no sentido de não estrangular os jogadores a uma posição apenas. A muita gente, o que fazem pode causar surpresa. A nós não.»