Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 frente ao Casa Pia, em jogo da 12.ª jornada da Liga:



«Tudo no que me toca é o menos importante. Queria que os jogadores ganhassem, fossem felizes, têm trabalhado muito, são honestos com o trabalho e têm tido crença muito grande no que estamos a construir. É o maior motivo de orgulho para mim neste dia.



Foi um jogo foi bem conseguido, consistente, equipa anulou tudo o que era momento ofensivo do adversário em organização, tapou os caminhos interiores do adversário e teve três, quatro ou cinco ocasiões para chegar ao intervalo a ganhar. É verdade que o Casa Pia teve uma transição com um ou outro posicionamento menos eficaz da nossa parte.



Na segunda parte fomos muito intencionais no nosso jogo, controlamos o jogo com bola, recuperamos bola em zonas altas do campo, quer na primeira e segunda parte e tivemos hipóteses de fazer golo a partir daí. Os jogadores respeitaram muito a nossa organização defensiva com bola. Controlamos o jogo, fizemos dois golos e podíamos ter feito mais um ou outro. Foi uma vitória inequívoca, justa com a baliza a zero. Os jogadores estão de parabéns.»

[Jogadores não se desviaram do plano mesmo com todo o ruído à volta da equipa]: «Fico muito satisfeito. É o que me deixa feliz: acreditam na ideia que é passada. Independentemente do que chega de fora, os jogadores não se desviam do que tem sido trabalhado. Se alguém estiver insatisfeito, neste caso o presidente, ele tem de me dizer. Nunca serei um problema. Ele diz-me e vou à minha vida. Enquanto estiver aqui, vai ser da forma que queremos, da forma que trabalhamos, investindo nas nossas ideias. Não vai ser sempre perfeito, é uma ideia nova que envolve algum risco, mas a equipa não se esconde. Deixa-me feliz, feliz pelos jogadores porque levam ao limite as nossas convicções. É o maior pilar para o sucesso.»



[O que muda com regresso aos triunfos]: «Não muda nada. Vamos continuur a fazer o que fazemos sempre trabalhar. Vamos olhar para Famalicão, um adversário difícil que cria dificuldades a jogar em casa. Este jogo está fechado, foram três pontos e não simboliza mais do que isso. Vamos olhar para o próximo jogo.



Pintam o quadro como querem. Temos consciência do que temos de fazer. Temos de olhar para nós e perceber qual é o caminho. Não vamos ser perfeitos. O que me deixa feliz é que num momento difícil, os jogadores não se desviaram do plano traçado, do nosso modelo e do que queremos.. Festejar? Agora é descansar e pensar no Famalicão a partir de amanhã.»