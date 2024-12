Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 4-0 frente ao Boavista, em jogo da 16.ª jornada da Liga:



«Os primeiros 20/25 minutos foram embrulhados e sentimos dificuldades em descobrir caminhos para furar a organização defensiva do Boavista. Depois do 1-0, o Boavista pressionou de outra forma e o jogo ficou mais simplificado, descobrimos os espaços de outra forma. Fizemos golos de diferentes formas: em transição, em organização ofensiva e de bola parada. E não sofremos golos, o que é sinal do crescimento da equipa. Poderíamos ter feito mais golos. Foi uma vitória clara, podia ter sido por outros números, mas não é relevante.



O importante era somar três pontos aos que já tínhamos e chegar aos 40. Era a única condição que nos permitia trepar na classificação e conseguimo-lo. Vamos esperar para ver o que acontece amanhã [no Sporting-Benfica] sem preferência por qualquer resultado.»



[Titularidade do André Franco]:



«O André é um jogador muito válido e tem um perfil diferente. Pode ocupar diferentes zonas e pretendemos construir o nosso jogo com bola de fora para dentro. Queríamos alguém a jogar dentro com o pé mais forte, às vezes numa segunda linha, outras vezes mais baixo para ver o jogo de frente. Ele tem um manancial de recursos, fruto da qualidade técnica e inteligência que tem, e dá-nos total conforto. Passa tudo por perceber como é que o adversário se vai organizar e escolher os perfis que podem ajudar a equipa a desbloquear a organização contrário. Fico muito feliz pelo André, alguém que trabalha sempre bem. Queremos ter 27/28 jogadores entregues ao trabalho de forma absolutamente faminta.»