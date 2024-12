Otávio assumiu recentemente que o período em que esteve sem jogar no FC Porto foi muito difícil e que recorreu ao apoio dos psicólogos do clube para ultrapassar essa fase. Vítor Bruno enalteceu este domingo a opção do central e confidenciou que os próprios filhos recorrem a apoio porque «o pai tem alguma pancada» e é preciso encontrar equilíbrios.

«O Otávio enalteceu duas pessoas que são realmente importantes no seio do clube, que são a doutora Vera e o doutor Luís André, que são pessoas excecionais, supercompetentes e que têm feito um trabalho muito meritório com o Otávio. Não é mérito meu ou da equipa técnica, é mérito de muitas pessoas que têm um papel de relevo ali dentro nas diferentes áreas de intervenção que temos ao serviço do clube», começou por destacar.

Para o treinador, nestes casos, não há que ter vergonha em pedir ajuda. «São ferramentas às quais temos de recorrer, sem qualquer tipo de vergonha, sem sentimentos de fraqueza porque acho muitas vezes que a maior força do ser-humano é aceitar a sua imperfeição, perceber que é preciso viver com ela, saber integrá-la. Quando não temos ferramentas para o fazer, temos de recorrer a quem é especializado. É uma área que a mim me cativa muito. A minha mãe também é licenciada em Ciências da Educação, a minha irmã também é licenciada em psicologia. Foi sempre uma área que me disse muito porque sei que tem uma grande influência naquilo que é o rendimento das pessoas. O Otávio teve a capacidade e a humildade de perceber que, num determinado momento, necessitou de recorrer a essas ferramentas e fê-lo muito bem», acrescentou.

Uma área que diz muito a Vítor Bruno que dá o exemplo dos próprios filhos que também têm acompanhamento psicológico. «Os meus filhos, que têm oito e dez anos, também recorrem a esse tipo de serviço. Também têm um pai que tem alguma pancada e é preciso de quem os equilibre um bocadinho. É algo que sinto que é necessário e é necessário não só para o Otávio, mas em qualquer Otávio no mundo do futebol, em qualquer área. Hoje em dia andamos demasiado asfixiados com aquilo que é a rotina diária, com o consumismo que temos, a falta de tempo. É preciso de gente que saiba lidar com esse tipo de momentos. O Otávio fez essa reflexão de sentir que era necessário algo mais para lhe aportar valências e para lidar com um problema que o estava a invadir. Fê-lo bem, há muitos jogadores que recorrem a esse serviço. O clube está muito bem munido», destacou ainda.