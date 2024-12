Antes do apito inicial, o FC Porto homenageou Jorge Nuno Pinto da Costa, que este sábado celebra 87 anos. No final da partida frente ao Boavista, Vítor Bruno fez questão de deixar uma mensagem ao ex-presidente dos dragões.



«Aproveito para dar os parabéns ao presidente e desejar-lhe muita saúde. Ele representa muito para o clube. É uma pessoa especial para mim, trabalhámos sete anos e tenho uma estima assinalável por ele. Desejo-lhe toda a saúde do mundo. Espero que tenha tido um dia feliz e que tenha ficado feliz com a vitória do seu FC Porto. Que conte muitos mais [anos]», referiu, na sala de imprensa do Dragão.



Lembre-se que Pinto da Costa foi presidente do FC Porto durante 42 anos e deixou o cargo no fim da época passada depois de ter perdido as eleições para André Villas-Boas.



Recorde a homenagem a Pinto da Costa antes do apito inicial no dérbi da Invicta: