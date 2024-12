Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate em Famalicão (1-1), este sábado, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

É um resultado demasiado penalizador para o FC Porto?

- Fomos uma equipa dominadora, controladora, a dominar todos os momentos do jogo, a atacar por um lado, pelo outro, a identificar os espaços, a aproximar-se da baliza adversária com perigo. Num lance inofensivo acabámos por sofrer um golo. Continuámos, entrámos bem na segunda parte, fomos à procura do golo, faz o golo do empate, faz o golo da vitória, infelizmente foi uma vitória que valeu apenas um ponto.

O 2-1 acaba quase com um 1-2 contra…

- São decisões que são tomadas. O que mais me incomoda é haver critérios diferentes em jogos diferentes, é não haver aqui uma uniformidade que deviria orientar toda a gente, é premiar muitas vezes o que é o antijogo. Não valorizamos o nosso futebol, a equipa adversária vai perdendo tempo em cada reposição. Foi desde o início do jogo, foi demasiado evidente e depois no final temos pouca coragem. Em alguns jogos temos coragem, noutros não temos tanta coragem em repor aquilo que tem de ser reposto n final.

Cinco jogos sem ganhar fora. Há alguma forma de dar a volta a isto?

- Os jogadores hoje fizeram tudo para ganhar e ganharam, mas infelizmente há vitórias que em determinados campos valem apenas um ponto.