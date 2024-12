Fim de ano é muitas vezes sinónimo de balanços. Na véspera do dérbi da Invicta, Vítor Bruno recusou passar em revista os seis meses em que está ao comando do FC Porto e remeteu esse exercício para o fim da temporada.



«Os balanços são para ser feitos no final. Sei que é uma resposta padrão, mas a verdade é essa. Se quisermos fazer um balanço muito cru e frio neste momento, já ganhámos um objetivo e perdemos outro. Estamos envolvidos nas frentes que lançamos como desafio para nós no início de época. Em maio faremos o que teremos de fazer enquanto balanço», referiu, em conferência de imprensa.



Janeiro está à porta, altura em que reabre o mercado de transferências. Questionado acerca de possíveis entradas e saídas no plantel dos dragões, o técnico revelou que o «maior reforço já chegou».



«Sinceramente, o maior reforço já chegou. Foi a reintegração do Zé Mário [enfermeiro do clube] que passou por um problema muito difícil e delicado. A força e coragem que tem tido nos últimos anos deve servir de inspiração para nós. É o nosso maior reforço de inverno», disse.



Ainda assim, Vítor Bruno deixou escapar um desejo para o novo ano. «O maior desejo é entrar no dia 1 de janeiro de 2025 e estar pelo menos um lugar acima do que aquele em que estamos. É sinal que ganhamos ao Boavista», concluiu.



O dérbi da Invicta entre FC Porto e Boavista joga-se às 20h30, deste sábado, no Dragão e é referente à 16.ª ronda da Liga.