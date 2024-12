Vítor Bruno diz que será uma «hora» para o FC Porto estar representado no Mundial de Clubes que se vai disputar no verão de 2025, no Estados Unidos, mas também manifestou preocupação quanto ao calendário sobrecarregado que os jogadores vão ter até lá. Para já, é um assunto que não preocupa o treinador que diz estar mais preocupado com os «Messis» do Famalicão, o adversário do próximo sábado.

«É um cenário que não me preocupa neste momento. Temos muitas frentes com que temos de nos preocupar. Isso virá apenas em junho, temos seis ou sete meses até lá, ainda há muito espaço temporal para preparar essa competição», começou por enunciar.

Em relação ao Mundial, Vítor Bruno questiona qual será o estado físico dos jogadores em junho, não só os do FC Porto, mas também o das restantes equipas. «Vamos ver em que condições é que as equipas vão lá chegar também. E se vão ou não adulterar aquilo que é o grande objetivo de uma competição desta dimensão. É preciso perceber como é que as equipas se vão posicionar, sobretudo os jogadores. São eles que jogam, são eles que correm, é a saúde deles que também está em jogo, é o lado familiar, numa fase em que os jogadores vão-se privar desses contatos mais afetivos. Vamos ver até que ponto a competição vai ser levada com a coragem que dever ter tida numa competição desta natureza», comentou.

O sorteio ditou que o FC Porto vai defrontar os brasileiros do Palmeiras, os egípcios do Al Ahly e os norte-americanos do Inter Miami.

«São equipas de continentes diferentes, jogadores que o nome por si só vão criar aqui alguma vontade de os defrontar. Agora, sendo Inter Miami, Al Alhly ou Palmeiras, percebo a curiosidade. É um certame que para nós nos honra muito estar presente, agora a minha grande preocupação é amanhã. É que tipos de Messi é que vão estar amanhã em campo. Gil Dias, Aranda Rochinha, Gustavo Sá…essa é a minha preocupação», atirou ainda.