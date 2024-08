Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota diante do Sporting (0-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da Liga:

O FC Porto entrou bem, mas depois parece que passou por um momento de apatia. Concorda?

- Apatia é uma análise sua... Depende da forma como olhamos para o jogo e das lentes que usamos. Podíamos ter feito mais, podíamos ter sido mais ousados, sim. Mas não me parece ter havido apatia. A equipa lutou, foi brava. O Sporting tem mérito na forma de chegar à última linha, é mérito deles. A vitória foi justa. Estamos à quarta jornada, ninguém é campeão agora. Seremos eternos insatisfeitos, a querer mais e mais. Temos caminho longo a percorrer. No futebol o tempo é quase inexistente, mas temos de lhe dar isso aos jogadores.”

A pausa para as seleções chega em boa altura ou preferia continuar a trabalhar com o grupo completo?

- Queremos trabalhar para poder dar o nosso jogo aos que chegaram de novo. Muitos são sub-21 dos que se vão ausentar. Temos muita gente com alguma inexperiência, mas têm muita qualidade. Têm-me dado muito e estou muito satisfeito com o que têm feito. Vamos investir ao máximo no nosso jogo e fazer com que todos estejam aptos a responder. Ninguém gosta de perder, nesta casa é impossível pensar noutra coisa que não a vitória. O empate já não era bom.