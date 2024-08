Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota diante do Sporting (0-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo?

Penso que foi uma partida em que entrámos bem no jogo, temos 17/20 minutos bons na forma como chegámos ao último terço, com algumas aproximações com relativo perigo pelo Martim, o Otávio, o Vasco... Depois encolhemo-nos em demasia, com os alas demasiado atrás. Sentimos dificuldades para sair da teia que o Sporting montou. Ficámos demasiado encolhidos. Na segunda parte, corrigimos o momento defensivo, os alas ficaram mais ousados na forma como bloqueavam a saída do Sporting. No nosso melhor período, sofremos o golo de penálti. A partir daí foi tentar, correr atrás e injetar peças que pudessem mexer, mas quando o Sporting faz o 2-0, a história terminou aí.

Posicionamento do Galeno? Quando subiu no terreno, criou perigo. Qual a sua ideia em mantê-lo como lateral?

- É uma solução. Entendo o futebol como tendência que vai por este caminho. Jogadores a saberem flutuar entre vários espaços do campo. O Galeno voltou a estar bem defensivamente. Nos últimos jogos bem a atacar, mesmo partindo de trás. No momento ofensivo tem chegado, conseguimos construir nuances para lhe dar algum conforto. Defensivamente tem respondido, tem resolvido os problemas que vão aparecendo, sem passar por grandes sobressaltos. Os jogadores têm de estar aptos a responder em diferentes espaços.

Estava à espera deste Sporting depois do que viu na Supertaça?

O Sporting saiu muitas veza a três ou a quatro, preparámo-nos para esses cenários. O Sporting tem esta forma de jogar que é muito clara, mas também é difícil de contrariar.

O que tem a dizer sobre a possibilidade de Sérgio Conceição vir a treinar o Benfica?

- Quanto a essa questão sobre o adversário, abstenho-me de comentar.