Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora (2-0), no Estádio do Dragão, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Um jogo que o FC Porto dominou, mas demorou a confirmar a vitória. Concorda?

«Sim, um jogo dominado, controlado, fizemos um golo na primeira parte, tivemos dois ou três momentos em que podíamos ter definido melhor para pôr alguém na cara do golo. Mesmo na cara do golo, podíamos ter sido mais rápidos, com outro tipo de critério. Não o fizemos na primeira parte, na segunda continuamos à procura de um segundo golo. O guarda-redes Bruno Brígido tem duas ou três defesas de altíssimo nível e depois fazemos o 2-0 na parte final. Uma vitória completamente justa que não oferece discussão».

A equipa já tem uma série de jogos sem sofrer golos e tem concedido poucas oportunidades aos adversários. É uma boa notícia?

«É uma boa notícia e é também boa notícia uma segunda-feira com mais de trinta mil pessoas aqui, na quinta-feira também tinha sido desta forma, os adeptos têm ajudado muito a equipa nesta fase mais recente. Acho que o adversário não tem nenhum remate enquadrado na baliza, tem uma aproximação na segunda parte, num remate que passa por cima, de resto não me recordo de nenhum lance que ofereça perigo. É sempre importante manter a baliza a zero, para ganhar consistência defensiva e ganhar o hábito de não conceder golos.

O Nico volta a estar disponível e salta diretamente para o onze. O Alan Varela está a perde peso na equipa?

«É uma questão de opção, o Varela vem de uma sequência de jogos muito larga desde que veio da Argentina para cá, sem pausas, sem descanso, pode estar neste momento a repercutir aquilo que é o rendimento, mas o Varela oferece sempre garantias. Pode não começar de início, mas é alguém que para nós é um titular».

Galeno voltou a jogar como lateral esquerdo e o FC Porto, na primeira parte, pareceu muito inclinado para a esquerda. Tentou corrigir isso ao intervalo?

«Sim, mas acaba por ser a tendência por aquilo que é o perfil do jogador. Tendo o Fábio à direita, ele vai colocar-se nos espaços interiores onde ele é forte. O Galeno é alguém que dá muita saída por fora e consegue injetar velocidade, é normal que a equipa se sinta confortável a sair pela esquerda. Muitas vezes temos ali o Pepê, Namaso e Galeno, são três homens que conseguem integrar-se bem. O outro lado estava um pouco mais despido, mas na segunda parte conseguimos dividir melhor os espaços a sair pela esquerda e pela direita.

Está a ser um campeonato com altos e baixos. O FC Porto ganha agora pontos ao Benfica, já tinha recuperado em relação ao Sporting. No final do ano há um dérbi em Alvalade, este é um momento em que é preciso manter aquela frieza que é proibido perder pontos?

«Isso não nos preocupa. O importante são este tipo de jogos que, por vezes, valem campeonatos no final. Estes jogos com equipas ditas não grandes decidem-se muita coisa, a nós interessa é olhar para nós e olhar para amanhã para o dia de trabalho que vamos ter no Olival.