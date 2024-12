Stephen Eustáquio falou num FC Porto de «serviços mínimos» depois da vitória sobre os dinamarqueses do Midtjylland (2-0), para a Liga Europa. Palavras que deram que falar nos últimos dias e que, segundo Vítor Bruno, acabaram por incomodar o próprio internacional canadiano.

«Fui-me inteirar sobre aquilo que foi dito e não consigo entender em que possam pegar em algo diferente que foi dito por mim em relação àquilo que foi dito pelo Stephen. O que ele disse, pelo que percebi, foi que podíamos ter feito mais, podíamos ter feito mais golos, temos de aproveitar o momento de finalizar, sob pena de mais à frente não ficarmos sujeitos a pequenos erros que possamos cometer. Eu também toquei nesse aspeto quando disse que a vitória tinha sio escassa», começou por referir o treinador, este domingo, em conferência de imprensa.

Vítor Bruno garante que está em consonância com Eustáquio e que o jogador foi o único a ficar incomodado com as referidas declarações no Olival.

«Podíamos ter resolvido o jogo mais cedo perante a quantidade de situações que criámos. Acho que foi um bocadinho por aqui. Eu também entronquei nesse apeto. Acho que aí não há grande coisa a contestar, as palavras colam muito umas com a outras. Agora que isto causou incomodo, causou. Não foi incomodo dentro do balneário com os colegas, foi incómodo no Stephen que fez questão, no dia a seguir de manhã, quando me encontrou no Olival, veio ter comigo e estava verdadeiramente incomodado porque quiseram fazer daquilo que ele disse um problema», explicou.

Para Vítor Bruno não foi, definitivamente, um problema, pelo contrário, o treinador gostou da atitude de Eustáquio. «Não foi um problema ele apenas constatou algo que eu também disse aqui. Agradem-me esse sentimento dos jogadores sentirem que podem fazer mais golos e fazer mais, isso agrada-me porque é isso que estamos a cultivar aqui dentro faz parte da cultura Porto», acrescentou ainda.