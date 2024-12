Alan Varela está recuperado e pode ser opção no FC Porto, este sábado, no embate com o Famalicão, numa altura em que Stephen Eustáquio tem estado em boa forma. O que poderia ser um problema para ó treinador, acaba por ser uma «solução» para Vítor Bruno que até admite colocar os dois em campo.

«Todos os problemas fossem esse, isso é uma grande solução. O facto do Varela estar disponível não quer dizer que tenha de sair o Stephen, o Nico ou o Fábio. Os quatro já coabitaram no campo em simultâneo, é uma questão estratégica para amanhã. O Eustáquio consegue jogar como pivot, consegue jogar a dois, tem essa capacidade para saltar para linhas diferentes porque é alguém que consegue infiltrar-se muito bem a partir de linhas mais baixas. Também tem golo, já fez esta época alguns», começou por referir.

Além disso, Vítor Bruno destaca a capacidade de liderança do internacional canadiano, não só em campo, mas também no balneário.

«Conhecemos bem o Stephen, também tem essa capacidade de no balneário aglutinar muito daquilo que são as pontas soltas que, às vezes, parecem existir, em campo também. O Varela também é um dos capitães de equipa, também tem muita qualidade, podem jogar os dois, pode jogar só um, podemos jogar a três. Não vamos desvendar muito o que vai acontecer amanhã, mas tendo o Varela de volta, é uma solução de total conforto e não um problema», insistiu.