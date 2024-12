O FC Porto colocou um ponto final a uma serie de quatro jogos sem vencer fora de casa, na última jornada, ao bater o Casa Pia, no Estádio do Dragão, por 2-0, mas a prova de fogo para a equipa de Vítor Bruno está marcada para este sábado quando a equipa voltar a jogar fora de casa, frente ao Famalicão.

Para Vítor Bruno, os resultados negativos longe do Dragão tiveram todos contextos bem diferentes. «Vou tornar-me redundante, é importante por ser o próximo, por ser amanhã. É verdade que os últimos quatro jogos fora não foram bem-sucedidos, mas em todos eles a história do jogo foi diferente. Em Itália, frente à Lazio o resultado é perfeitamente injusto, na Bélgica parece-me que temos o jogo no bolso e deixamo-lo cair. Em Moreira de Cónegos, o Moreirense não fez, com todo o respeito, por ter ganho aquele jogo. Tivemos dois lances para fazer o 2-1 na segunda parte», destacou o treinador.

Vítor Bruno falou nos três primeiros jogos que o FC Porto não venceu, mas abriu um parenteses para falar do desaire diante do Benfica no Estádio da Luz. «O único em que perdemos verdadeiramente bem foi com o Benfica. Ponto final, há que o assumi sem rodeias e sem meias palavras. Nos outros três, não me parece que tenha sido esse o caso. Já ganhámos ao Santa Clara nos Açores, já ganhámos em Guimarães também, de forma convincente e redonda. É isso que queremos fazer amanhã», comentou.

Por falar no Benfica, Bruno Lage anunciou recentemente que desafiou os seus jogadores a vencerem todos os jogos até ao final da época. Vítor Bruno prefere vencer um jogo de cada vez.

«Só tenho um desafio que é ganhar amanhã. Nós não pensamos muito à la long, pensamos no imediato, até porque se começarmos a olhar muito para a frente desviamo-nos daquilo que é o nosso pensamento principal e podemos tropeçar. A equipa, neste momento, tem dado sinais muito positivos. Mesmo em teros comportamentais, em ternos de treino, tem-me dado sinais de conforto naquilo que podem fazer. É isso queremos fazer amanhã, chegar lá e impor aquilo que é nosso, mas olhar para o Famalicão sabendo que é um campo sempre difícil e tem jogadores de grande valia», destacou ainda.

Vítor Bruno quer foco total no Famalicão e, apesar da saída de Armando Evangelista, não poupa elogios ao plantel do adversário deste sábado. «O Zadu é um grande alimentador do jogo ofensivo do Famalicão, o Topic tem dado passos firmes naquilo que é o seu crescimento no futebol português, o Gustavo Sá tem muita qualidade, o Aranda tem feito uma época brutal jogando mais na frente», referiu ainda.