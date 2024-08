Vítor Bruno rejeita comparações do «Clássico» deste sábado com a Supertaça que abriu a temporada, dizendo que «não há jogos iguais», mas ressalvando que o FC Porto irá a Alvalade para lutar pelos três pontos.

«Não há jogos iguais, cada jogo acaba por ter a sua vida própria. Obviamente que será sempre um jogo altamente competitivo, é um "Clássico" do nosso futebol, terá sempre um cariz de alguma imprevisibilidade naquilo que é o resultado final. Duas equipas que se conhecem bem, sabem o que podem esperar uma da outra», começou por enunciar o treinador do FC Porto em conferência de imprensa no Estádio do Dragão, na tarde desta sexta-feira.

Será com certeza um clássico tático, estratégico, mas também com muito suor, como perspetiva o líder dos dragões.

«Cada treinador terá o seu nível de estratégia para tentar surpreender o adversário, agora nós teremos de ser muito fiéis aquilo que somos, fiéis àquilo que é o nosso traço hereditário principal e preparados para encharcar e inundar o nosso equipamento de suor. Essa premissa terá de estar presente em todos os momentos se queremos sair de Alvalade com três pontos e nós queremos, queremos muito», prosseguiu.

O FC Porto soma quatro triunfos desde o início da nova temporada e Vítor Bruno dá conta dos índices de confiança da sua equipa: «Confiamos naquilo que temos feito até aqui, queremos continuar a dar passos em frente, a equipa está segura, está sólida, está confiante e, obviamente, também desconfiada, porque vai encontra um adversário forte».

Por fim, e questionado quanto ao momento dos rivais, Vítor Bruno recusou um Sporting de «orgulho ferido», face ao desfecho da Supertaça.

«Vi sinais de força, pelo que estaremos sempre alerta. Não nos deveremos distrair. Conseguimos dar a volta na Supertaça, mas amanhã será um jogo diferente. Do outro lado estará um adversário muito bem orientado», rematou.

Sporting e FC Porto medirão forças em Alvalade na noite deste sábado, a partir das 20h30. O principal encontro da quarta jornada da Liga será para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

