Vítor Bruno alertou a sua equipa para estar «atenta» esta segunda-feira na receção ao Estrela da Amadora que vai chegar ao Dragão depois de uma vitória moralizadora diante do Arouca. A equipa da Reboleira ainda não venceu fora de portas e já perdeu na Luz (0-1) e em Alvalade (1-5), mas mesmo esses aspetos menos positivos podem, no entender do treinador, galvanizar os visitantes no Dragão.

«É preciso estar atento, pelo facto de vir de uma vitória moralizadora, pela forma como começa a perder e dá a volta ao resultado, circunstâncias que levam a equipa para patamares de confiança muito elevados e atentos, sobretudo, pelo que fizeram. Sei que há muita gente que cai no erro de olhar para o jogo da Luz e em Alvalade, pela diferença grande de golos, mas a verdade é que o Estrela, em vários momentos do jogo, teve lances claros para fazer golos e reabrir o jogo e para se colocar novamente na luta pelo resultado. Isso é um sinal de alerta para nós», começou por destacar o treinador na antevisão do jogo.

O facto do Estrela ainda não ter vencido fora do Estádio José Gomes também pode ser uma «ratoeira». «Se não ganhou fora ainda, isso às vezes são tabus que são criados e muitas vezes para serem quebrados, quase como alimento motivacional para quem lidera uma equipa que não ganhou ainda como é o caso do Estrela. Temos de estar muito atentos, falámos muito sobre isso, é um jogo em que temos de entrar para ganhar ou ganhar», acrescentou.

Nesse sentido, Vítor Bruno quer um FC Porto autoritário esta segunda-feira no Dragão. «Temos de entrar muito fortes no jogo, impor aquilo que é nosso, muito autoritários, muito mandões, porque vimos de um resultado para o campeonato que não nos favoreceu em nada, estamos a cinco pontos de distância quando devíamos estar no topo da classificação e queremos recuperar essa distância de dois pontos para o primeiro lugar e continuar o nosso trabalho», referiu.

Um Estrela que se poderá apresentar num bloco baixo, a procurar explorar as transições. «Esse momento do jogo é demasiado importante para ser ignorado. Mesmo uma equipa grande sabe que num jogo com uma equipa que possa estacionar um pouco mais atrás, há momentos em que se expõe. Nesses momentos temos de tentar capitalizar ao máximo para poder chegar à baliza com perigo. Aquilo que pedimos é que tenham os olhos na baliza adversária. A nossa prioridade, a nossa primeira grande intenção é chegarmos à baliza de uma forma muito rápida, pelos caminhos que nos permitam fazê-lo de forma vertiginosa. Não podendo, às vezes temos de transformar momentos de transição em momentos de organização, mas sempre sem deixar de olhar para a baliza adversária. Isso é aquilo que procuramos fazer em treino, temos de perceber que temos gente muito vertical nesses momentos, não só os homens da frente, mas gente que também cresce a partir de trás com grande velocidade. É um momento que temos de aproveitar», destacou ainda.