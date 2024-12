Vítor Bruno desvaloriza a oportunidade que o FC Porto tem, este sábado, de alcançar o FC Porto no topo da classificação da Liga e diz que o mais importante, nesta altura, é cultivar um «cenário de alta exigência» no balneário.

A verdade é que o FC Porto, depois de um ciclo negativo, com quatro derrotas fora de casa, está agora a apenas três pontos do campeão e atual líder da Liga.

«É fundamental única e simplesmente pelo cenário de alta exigência que queremos cultivar aqui dentro. Não é que o clube não a tenha, porque tem, mas queremos que isso seja incutido dentro do balneário. Temos jogadores novos que estão a dar passos aqui dentro do clube e esse nível de exigência tem de ser altíssimo. Isso também se cultiva, também se educa, temos feito esse trabalho com os jogadores», começou por destacar.

Uma oportunidade para o FC Porto colar-se ao líder, mas para isso é preciso vencer primeiro o Famalicão.

«O jogo de amanhã não representa mais do que isso, é mais uma oportunidade que temos de somar três pontos àqueles que já temos. Coincide neste momento com o colar no topo da classificação com o adversário que neste momento está em primeiro, é isso que queremos fazer amanhã. Olhar para o jogo de forma séria, muito competitiva, muito ambiciosa, mas desconfiados de uma equipa do outro lado que tem um treinador novo, que vai ter esse boost emocional que vai levar os jogadores para outro patamar de rendimento», acrescentou.

Quanto à quebra evidente do Sporting, com três derrotas consecutivas, duas delas para a Liga, Vítor Bruno garante que não é isso que motiva a sua equipa. «Para ser honesto, não vi o jogo ontem, não sei que tipo de manifestação é que houve, não sei o que aconteceu. Também não estava muito preocupado com isso, obviamente que nos diz alguma coisa, é um adversário a perder pontos, mas não é isso que nos guia», referiu.

Depois do FC Porto, agora é a vez do Sporting passar por um ciclo negativo, mas Vítor Bruno não acredita que o campeonato se vá decidir nos jogos entre os grandes. «Em relação à competitividade, acho que o campeonato não se vai decidir apenas nos confrontos entre os grandes, aliás, o ano passado diz-nos isso. Todo o cuidado é pouco, temos de estar muito atentos. Vamos ter um adversário que tem individualmente bons jogadores, é um plantel muito valioso. Como equipa, se calhar, há dois meses falávamos de uma realidade diferente e diríamos como é que o FC Porto vai parar o Famalicão que está a ser fortíssimo em casa. Obviamente que, depois, o ciclo mais recente não nos diz isso. As equipas têm de saber conviver com esses cenários e saber dar resposta forte. Já nos aconteceu no passado, agora queremos entrar num ciclo vitorioso e trazer três pontos para o nosso lado», destacou.

Três pontos que podem colar o FC Porto no topo da classificação ao Sporting. «Ultrapassá-lo parece-me difícil. Teríamos de conseguir um resultado se calhar histórico no futebol português, ganhar amanhã em Famalicão por 12 ou 13 golos de diferença. Isso parece-me que não vai acontecer. O que aconteceu? São ciclos das equipas. Todas as equipas têm ciclos melhores e outros menos bons, tocou-nos a nós, agora tocou a um adversário direto. É futebol. Os clubes vivem realidades diferentes em momentos diferentes da época e depois é a questão das mutações nos comandos técnicos. Tudo isto não ajuda ninguém, é uma realidade que temos de saber viver e estar preparados para ela», comentou ainda.