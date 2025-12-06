Wendell de luto: «Hoje perdi a pessoa mais importante da minha vida»
Antigo jogador do FC Porto escreveu longa publicação em memória da mãe
Wendell está de luto pela morte da mãe, a «pessoa mais importante da vida» do lateral que, em fevereiro passado, deixou o FC Porto para reforçar o São Paulo.
O defesa brasileiro de 32 anos publicou uma sentida mensagem na conta pessoal do Instagram a despedir-se da progenitora.
«Hoje eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, sou muito grato a Deus de poder ter sido abençoando de ser seu filho. Mãe, eu nunca te esquecerei das nossas brincadeiras, nossos abraços, nossas brigas, nossos vinhos, tudo com você era maravilhoso e esse sorriso encantador eu jamais vou esquecer», escreveu o lateral.
Uma mensagem longa em que Wendell recorda os melhores momentos com a mãe e que acaba com o jogador a prometer «jogar sempre com uma camisa sua por baixo» até ao final da carreira.