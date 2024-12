Wendell perdeu espaço no FC Porto e deve deixar o plantel na próxima janela de mercado. Vítor Bruno já abriu, de resto, a porta de saída ao lateral-esquerdo que soma interessados no Brasil, com destaque para o São Paulo.



«O pessoal do futebol está a conduzir as negociações. O Wendell está com muita vontade de vir, estive com ele na Copa América, falámos muito. Temos alguns ajustes a fazer com o FC Porto, é uma questão de negociação. Sinto que há essa possibilidade [de Wendell vir]. Mas só acredito quando está assinado», começou por dizer o presidente do clube, Julio Casares, ao Globo Esporte.



«O Wendell está com muita vontade de vir assim como a família. Ele quer voltar à Seleção, tem potencial e essa possibilidade se vestir a camisola do São Paulo. Estou otimista, mas isso não significa que vai dar certo porque existem questões burocráticas a tratar», acrescentou ainda.



Desde 2021/22 no Dragão, Wendell vestiu a camisola portista por 109 vezes e anotou sete golos.