Wendell considerou uma «honra» estar perto de alcançar o jogo 100 pelo FC Porto, o que pode acontecer já este domingo no duelo com o Vitória, da 28.ª jornada da Liga.



«É uma honra alcançar essa marca significativa no FC Porto, ainda mais neste momento tão especial da minha carreira. Poder disputar a minha terceira temporada aqui e chegar aos 100 jogos é uma alegria enorme, ainda para mais quando paro para relembrar o que vivi no clube o carinho que os adeptos, funcionários e colegas têm por mim e eu por eles», referiu, citado pela assessoria de imprensa.



Titular absoluto nos dragões, o lateral-esquerdo estreou-se recentemente pelo Brasil e assumiu que viveu «o melhor momento no FC Porto e talvez, da carreira».



«Acho que estou no meu melhor momento no FC Porto e talvez, da minha carreira. Estou a jogar com regularidade, a ajudar a minha equipa com boas atuações e ainda tive a alegria de voltar à seleção brasileira, que era um dos meus principais objetivos. Estou no caminho certo e tenho de continuar focado e com muita dedicação para continuar a evoluir dentro e fora do campo», completou.



Esta temporada Sérgio Conceição utilizou Wendell em 28 jogos.