William Gomes, em declarações à Sport TV, depois da vitória do FC Porto sobre o Santa Clara (1-0), no Estádio do Dragão, na última jornada da Liga.

Esteve na origem do golo solitário do FC Porto

«Acho que é merecimento de toda a equipa, meritocracia de toda a equipa. A gente trabalhou muito e isto é o presente, sem eles não teria sido campeão porque o nosso grupo sempre foi assim, sempre foi unido. Independentemente de ter sido eleito o melhor da partida, o nosso grupo durante o ano foi muito comprometido, foi muito justo um com o outro, acho que isto é fruto do trabalho de toda a equipa.»

Farioli tinha pedido mais competitividade antes da festa

«Claro…» [neste momento foi interrompido por Pepê que lhe despejou uma garrafa e água na cabeça]…

Pepê estava com inveja do prémio «Melhor em campo?

«O Pepê ajudou muito. Eu tenho muita vontade e aprender e os mais velhos sempre falam comigo, dizem onde preciso melhorar e é gratificante estar num grupo como este».