William Gomes, jogador do FC Porto, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória dos Dragões na casa do Sporting (2-1), para a quarta jornada da Liga:

Arranque forte do FC Porto na Liga

«É fruto de muito trabalho. O grupo está todo unido e isso está a ajudar a que, consequentemente, estejamos a vencer jogos. Mas temos de ter os pés no chão, porque vamos só no início da temporada. Foi um grande jogo. Vencemos na casa do campeão. O mister deles disse que eles eram os favoritos, mas no campo é diferente. Mostrámos que somos capazes de, com humildade, irmos vencendo cada jogo».

Importância da vitória no Clássico

«Há muito campeonato ainda pela frente. Temos de manter os pés no chão. Passo a passo, jogo a jogo, vamos voltar a ser o Porto».

Esta será uma época melhor para o FC Porto?

«Com fé em Deus, estamos a trabalhar para ganhar sempre. Espero que seja uma época diferente».

Grande golo em Alvalade

«Foi um golaço. É tudo natural, um momento de inspiração. Trabalho muito para isso, desde que cheguei. Sei que o jogador da minha posição é o Pepê. Muita humildade, pezinho no chão. Quando ele voltar, a titularidade é dele».