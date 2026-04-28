Zaidu Sanusi evoluiu na recuperação de lesão, depois de dois jogos de ausência por problemas físicos. O lateral do FC Porto foi dado como apto pelo departamento médico do clube e treinou sem restrições nesta terça-feira.

Trabalhou com o restante grupo, segundo o boletim de treino do clube, tal como três atletas da equipa B - Gabriel Brás, Tiago Silva e André Miranda.

No boletim clínico continuam Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e ginásio), com lesões de longa duração, e de Nehuén Pérez (treino integrado condicionado).

Zaidu lesionou-se contra o Tondela, em casa, no dia 19 de abril. Tem 25 jogos disputados esta temporada.

O FC Porto prepara a receção ao Alverca marcada para sábado, num jogo que pode ditar os festejos da conquista do título caso os dragões vençam.