Zaidu dado como apto e de regresso aos treinos do FC Porto
Lateral deverá participar na receção ao Alverca, que pode terminar em festa
Lateral deverá participar na receção ao Alverca, que pode terminar em festa
Zaidu Sanusi evoluiu na recuperação de lesão, depois de dois jogos de ausência por problemas físicos. O lateral do FC Porto foi dado como apto pelo departamento médico do clube e treinou sem restrições nesta terça-feira.
Trabalhou com o restante grupo, segundo o boletim de treino do clube, tal como três atletas da equipa B - Gabriel Brás, Tiago Silva e André Miranda.
No boletim clínico continuam Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e ginásio), com lesões de longa duração, e de Nehuén Pérez (treino integrado condicionado).
Zaidu lesionou-se contra o Tondela, em casa, no dia 19 de abril. Tem 25 jogos disputados esta temporada.
O FC Porto prepara a receção ao Alverca marcada para sábado, num jogo que pode ditar os festejos da conquista do título caso os dragões vençam.