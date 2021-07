O contrato com o Liverpool acaba só em 2023 e por agora Marko Grujic não sabe onde jogará na próxima época. «Tudo é possível», diz o médio sérvio ao diário Sportske, do seu país. O FC Porto tem interesse no regresso, mas tudo passará por Jurgen Klopp e a direção dos ingleses.



De uma coisa Grujic está certo: jogar no FC Porto foi o melhor que podia ter acontecido à sua carreira.



«Demorei alguns meses a entrar no ritmo, por isso joguei menos na fase inicial. Na segunda metade da época tudo correu bem e eu classificaria a época como muito boa. Estou muito satisfeito», referiu Mrako Grujic, após um ano desportivo com 39 jogos oficiais e dois golos, o mais profícuo no seu percurso.



«O Porto é um grande clube, um dos três maiores de Portugal. É um perigo constante na Europa para os outros grandes nomes do futebol. Mostrou isso frente à Juventus. Tivemos um pouco de sorte, mas sem sorte e coragem nada se faz. Na Europa os resultados foram ótimos.»



Grujic, 25 anos, ainda não sabe o que o futuro lhe reserva. Vai apresentar-se no Liverpool e «aguardar». Seja como for, o médio acredita que voltará ao Dragão «para jogar com o estádio cheio».



«Lamento não ter conhecido os nossos adeptos. Os meus colegas e as pessoas do clube dizem que o Dragão tem um ambiente fantástico. Tenho muitos anos pela frente e de certeza que jogarei no Dragão com público. No próximo ano? Não sei, sinceramente.»



Sérgio Conceição recebeu vários elogios do médio sérvio. «Tem ganhado muitas coisas. Ganhou dois campeonatos em Portugal nos últimos quatro anos e tem levado o clube longe na Champions. Ele jogou muitos anos em Itália e taticamente é fortíssimo, as ideias do Sérgio levaram-nos até aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.»



Marko Grujic chegou no início de outubro e foi emprestado ao FC Porto sem opção de compra. O FC Porto trabalha na possibilidade de um novo empréstimo, agora com opção de aquisição do passe, ou na imediata transferência definitiva com valores acessíveis. No site transfermarkt, Grujic está avaliado em 14 milhões de euros, números proibitivos para os dragões.