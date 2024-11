Luis Díaz tem sido um dos grandes destaques do Liverpool, neste arranque de temporada, a quarta ao serviço dos «reds».

Em declarações à revista «FourFourTwo», Siramana Dembelé, antigo adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto, recorda toda a novela com o colombiano, antes deste se mudar para Inglaterra. O interesse do Tottenham foi o primeiro a chegar até ao atleta, que decidiu pedir conselhos ao então técnico dos azuis e brancos.

«Se queres sair do FC Porto, tens de ir para uma equipa que luta pela Liga dos Campeões ou pela Liga Inglesa. O Tottenham é uma boa equipa, mas para saíres do FC Porto, acho que consegues melhor», afirmou Sérgio.

Dembelé admite que quando surgiu a proposta do Liverpool, a conversa repetiu-se, mas Sérgio Conceição desejou apenas boa sorte ao jogador, porque «não lhe podia dizer muito mais».

Quanto às capacidades do avançado, destaca a entrega que sempre colocou dentro de campo e a forma como nunca protestava com as indicações do treinador, mesmo quando lhe pedia para dar mais.

«Os adversários não conseguiam lutar contra a intensidade dele. Não importava se estávamos no primeiro ou último minuto, o Luis Díaz jogava sempre da mesma forma. O Sérgio pedia sempre para ele dar mais e o Luis nunca protestava. Sempre esteve grato pela oportunidade que lhe foi dada e por isso cumpriu todo o que lhe pediam. A sua entrega no trabalho é incrível.», começou por referir.

«Ele não entrava muitas vezes dentro da área, por isso o Sérgio disse-lhe para o começar a fazer, usar a cabeça e atacar a bola no poste mais próximo. Na época em que se juntou ao Liverpool conseguiu marcar mais golos e sinto que esse foi um dos principais fatores que o levaram até Inglaterra», acrescentou o antigo adjunto dos azuis e brancos.