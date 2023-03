O FC Porto despediu-se da Youth League após ter desperdiçado dupla vantagem: no jogo (1-1) e no desempate por grandes penalidades, com o Liverpool a ser mais feliz e a marcar encontro com o Sporting nos quartos de final da prova.

Após o derradeiro penálti, gerou-se uma enorme confusão entre jogadores, na zona em que se encontrava Gonçalo Ribeiro.

O guarda-redes portista envolveu-se numa cena de pancadaria com um adversário, mas não foi o único. No final das cenas lamentáveis, o árbitro do encontro acabou por expulsar três atletas.

De acordo com a ficha de jogo apresentada pela UEFA, Gonçalo Ribeiro e Umaro Candé foram os jogadores portistas que viram o cartão vermelho direto. Koumas, do Liverpool, também foi expulso na sequência dos incidentes.

Veja as imagens: