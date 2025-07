O FC Porto anunciou, este domingo, que estão esgotados os lugares anuais para o futebol, no Estádio do Dragão.

A notícia foi publicada no site oficial do clube, alguns dias após terem também esgotado os lugares «Gold», que juntavam o futebol às modalidades: andebol, basquetebol, voleibol e hóquei em patins. Os dragões explicam também que, «em breve», vai ser conhecido o sistema de lista de espera que querem implementar. Esta é a primeira vez que o clube consegue esgotar os lugais anuais.

Os azuis e brancos defrontam, este domingo, no Dragão, o Twente, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

