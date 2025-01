Com a saída de Vítor Bruno do comando técnico, o FC Porto já está a mexer-se intensamente em busca do novo técnico. O português Luís Castro e o brasileiro Tite são duas das opções em avaliação no momento, segundo apurou o Maisfutebol. Há também um nome espanhol em equação.

Livre no mercado, depois de ser demitido do Al Nassr em setembro passado, Castro nunca escondeu nos bastidores o desejo de um dia regressar aos dragões, onde trabalhou entre 2006 e 2016. Uma primeira abordagem exploratória já foi feita pela SAD azul e branca.

Também sem clube, Tite nunca trabalhou na Europa, mas vê com bons olhos uma oportunidade no futebol português. O nome do brasileiro foi colocado nas últimas horas em cima da mesa pelo antigo dirigente portista Antero Henrique.

Joga a favor de Luís Castro o bom trabalho feito recentemente no Botafogo e, não menos importante, o vasto conhecimento que tem do cenário nacional. Por outro lado, ainda tem dinheiro a receber da Arábia Saudita, o que pode travar a eventual negociação.

Tite, por sua vez, foi demitido do Flamengo no final de setembro de 2024. Teve uma longa passagem de destaque na seleção brasileira, entre 2016 e 2022, tendo participado nos dois últimos Mundiais. Foi campeão do Mundial de Clubes e da Taça Libertadores pelo Corinthians, em 2012.