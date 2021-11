Os números são categóricos: Luis Díaz passou de elemento utilizado com regularidade (saltou 13 vezes do banco nas principais provas em 2019/20 e 20 vezes na época 2020/21) a unidade absolutamente fundamental nas opções de Sérgio Conceição (titular nos 14 jogos do campeonato e da Champions).



A média de golos por jogo também disparou: tem 0,6 este ano (9 em 14 jogos), contra os 0,23 da época passada (11 em 47 partidas) e os 0,28 de 2019/20 (14 golos em 50 presenças).

Perante estes elementos, o Maisfutebol perguntou a Sérgio Conceição os argumentos chave que ajudam a sustentar a evolução evidente do colombiano.

O treinador lembrou as dez perguntas que o nosso jornal lhe colocou numa Opinião e depois avançou com as explicações interessantes sobre o atleta. Tudo passa por deixá-lo «confortável» nos jogos.

«Não foi na Copa América [que ele explodiu] ou depois, foi antes da Copa América que o Luis fez grandíssimos jogos. Passa a ideia de que só depois é que ele começou a jogar bem. Ele chegou há dois anos do Junior Barranquilla, não se esqueçam disso. Não estou a dizer que fui eu, é a qualidade do jogador», referiu primeiro.



«[A evolução] Tem a ver muito com a qualidade de jogo do Luis. E com o tipo de trabalho que é feito aqui em função dos princípios de jogo que a equipa tem. Tentámos potenciar ao máximo essas qualidades.»



«Queremos meter o Luis confortável no jogo para quando tiver a bola fazer aquilo que tem feito: desequilibrar de forma fantástica», resumiu o treinador do FC Porto. «Depois ele tem de perceber que espaço tem de ocupar quando perdemos a bola, saber o que fazer na organização defensiva.»

Perante este quadro, perguntou-se a Conceição se estaria preocupado com a possibilidade de perder Luis Díaz [e Jesus Corona] no mercado de janeiro. Aí, o técnico travou.

«Não tenho dores de cabeça com isso. O Díaz e o Corona estão convocados para o jogo. O mercado fica à porta.»

O Santa Clara-FC Porto joga-se a partir das 17 horas de domingo (16h00 locais), em São Miguel, nos Açores.