O FC Porto dirigiu uma mensagem a Luis Díaz, na sequência do sequestro dos pais do avançado colombiano, que passou duas temporadas e meia no Dragão.

«A nação azul e branca está contigo. Força», escreveram os dragões numa publicação nas redes sociais.

Refira-se que Luis Díaz ficou de fora da ficha de jogo do Liverpool, que venceu o Nottingham Forest (3-0). A mãe do jogador de 26 anos já foi resgatada, mas as autoridades colombianas ainda desconhecem o paradeiro do pai.