Luis Díaz foi um dos 33 jogadores que contribuíram para o campeonato nacional conquistado pelo FC Porto. O extremo colombiano mudou-se para o Liverpool em janeiro, mas não perdeu a oportunidade de acompanhar o cortejo dos dragões até à Avenida dos Aliados.

No dia em que conquistou a Taça de Inglaterra pelos «reds», sendo considerado o Homem do Jogo, Luis Díaz entrou em direto na festa do FC Porto através de uma videochamada com o compatriota Matheus Uribe.

Uribe fez questão de recordar a importância do extremo na primeira metade da temporada e mostrou a Luis Díaz um pouco do percurso do autocarro dos dragões até à Câmara Municipal do Porto.

Sérgio Oliveira e Tecatito Corona foram os outros jogadores que contribuíram para esta conquista antes de rumarem a outros clubes, no mercado de janeiro.