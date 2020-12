O golo de Luis Díaz contra o Santa Clara foi distinguido pelos adeptos como o melhor da Liga em novembro.



O fantástico golo acrobático do colombiano foi anotado no período de descontos da primeira parte da partida entre os açorianos e o FC Porto, após cruzamento de Wilson Manafá. O golo do extremo acabaria por dar o triunfo aos campeões nacionais.



Díaz superou a concorrência de Hamache (Boavista ), Angel Gomes (Boavista), Rochez (Nacional), Iuri Medeiros (Sp. Braga), Luther (P. Ferreira), Uilton (P. Ferreira) e Lourency (Gil Vicente).



Recorde o golaço de Díaz: