Luís Gomes, defesa-central de 19 anos, renovou contrato com o FC Porto até 2030, informaram os dragões.

«É um dia muito especial e com o qual sonhei durante muito tempo. Esta é a minha casa. Sou portista e já jogo aqui há dez anos. Estou muito feliz por assinar com o clube», disse o jovem defesa em declarações divulgadas no site do clube.

Luís Gomes é internacional jovem por Portugal por todos os escalões dos sub-17 aos sub-20.

Na presente temporada, o jovem futebolista está a jogar ao serviço da equipa B, somando dez jogos e um golo.