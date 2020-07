Luís Gonçalves, diretor-geral para o futebol do FC Porto, falou nesta quarta-feira sobre a situação de Nakajima, jogador que deixou de comparecer nos treinos da equipa portista e acabou por ser afastado do leque de opções de Sérgio Conceição.

«O caso Nakajima é difícil de explicar. Tem a ver com a forma como ele reagiu ao covid-19, mas diria que é uma questão mais familiar que cultural. Lembro-me por exemplo que os jogadores japoneses do Portimonense regressaram aos treinos», recomeçou por dizer.

O dirigente portista revelou uma conversa com o avançado na fase mais delicada: «Tem a ver mais com a situação familiar dele, ele tem a mulher com asma…lembro-me de uma reunião que tive, eu, Nélson Puga, o empresário do jogador e o Nakajima. Estivemos cerca de 40 minutos a tentar convencê-lo que não havia problema de voltar, mas não conseguimos. Talvez tenha sido também o problema da língua.»

«O Nakajima é jogador do FC Porto, está a treinar, portanto neste momento não há problema nenhum. Mas a questão existe e vamos resolvê-la», concluiu Luís Gonçalves, em declarações ao Porto Canal.



Shoya Nakajima não participou nos festejos da conquista do título nacional, embora tenha disputado 16 jogos pelo FC Porto na competição.