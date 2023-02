O Conselho de Disciplina, da Federação Portuguesa de Futebol, suspendeu Luís Gonçalves em 30 dias e numa multa de 5100 euros, por ofensas e lesão da honra da equipa de arbitragem.

Recorde-se que o administrador da SAD do FC Porto foi expulso do banco de suplentes, tendo visto o cartão vermelho, durante a vitória do último fim de semana frente ao Rio Ave.

Ora segundo o árbitro escreveu no relatório, Luís Gonçalves «saiu deliberadamente da área técnica para protestar com o árbitro dizendo É falta car...! Marca a falta car...! Após ser expulso, na direção do árbitro assistente n.º1 disse ainda: É um filho da p..., és um filho da p...». Por isso foi suspenso 30 dias.